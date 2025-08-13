Argovejo expone su genealogía hecha por los hermanos Antón

Publicado por José María Campos Cremenes Creado: Actualizado:

El edificio multiusos de la junta vecinal de Argovejo acoge una exposición sobre las genealogías del pueblo que ha sido elaborada por los hermanos José y Francisco Antón Acevedo. La genealogía se remonta desde actualmente hasta 1750 donde se marcan todas las relaciones de parentesco que existen dentro del pueblo de Argovejo y la relación con los pueblos del ayuntamiento y otros ayuntamientos como Reyero. Todo esto ha implicado «miles de horas de trabajos» según sus autores.

Se prevé que en octubre esté finalizada la de La Velilla de Valdoré y Villayandre. El año que viene se harán los demás pueblos hasta completar los 14 que conforman el Ayuntamiento de Crémenes. La previsión es que los pueblos que restan del Ayuntamiento estén finalizados en unos cuatro años. Para este proyecto cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Crémenes en el coste las lonas que se ubicarán en cada pueblo.

Algunos de los problemas es que hay pueblos que no tienen donde ubicar los paneles y otros carecen de documentación. «Argovejo cuenta con mucha documentación y se han preocupado por mantenerla. Por ejemplo en Valdoré casi no hay documentación desde 1850 y peor aún esta Aleje o Ciguera. Eso supone hacer un rompecabezas que vas sacando de todos los pueblos para ver las conexiones». Recuerdan que el inicio de los trabajos para montar genealogías comenzó en el pueblo de Corniero en el año 1994.