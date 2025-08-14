Las obras de los albergues de Riaño y Portilla, desiertos por segunda vez

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

Las obras para la rehabilitación de los albergues de Riaño y Portilla de la Reina han quedado desiertos por segunda vez. La primera vez fue el 12 de mayo y la segunda el 24 de julio a pesar de que se presentó una empresa. La mesa de contratación señaló que al apreciarse en su oferta que excede del valor estimado del contrato que era de 216.590 euros y la empresa presentó un importe total de 324.109 euros.

En Portilla la actuación de referencia se ejecutará en dos fases diferenciadas. En una primera se llevará a cabo la totalidad de la obra, excluyendo el acondicionamiento de los dos dormitorios de menores dimensiones, ambos con dos literas cada uno, habilitando 8 plazas en total. En la segunda se finalizará el acondicionamiento de los dormitorios uno y dos, incluyendo el mobiliario correspondiente a ellos y de las 8 plazas nuevas que se generan.

Por lo tanto, en una primera fase se contará con alojamiento para 8 personas, que se complementará con una segunda fase en la que se sumarán 8 plazas más, creando un total de 16 plazas. En Riaño la edificación elegida para albergue se encuentra actualmente en desuso, pero acondicionada interiormente como resultado de una reforma anterior reciente. Tras las obras planteadas, el inmueble tendrá capacidad para 12 personas.

El Plan de Sostenibilidad Turística en la Montaña de Riaño, en el que se enmarcan estas actuaciones, se firmó en diciembre de 2020 entre la Diputación de León, la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta con el objetivo de desarrollar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la tecnología y la capacidad de gobernanza del destino turístico con el fin de diversificar la oferta turística, generar empleo y asentar población en el destino, todo ello en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Se aprobó por un valor de 2.375.000 euros de los que la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta aportan el 40 por ciento y la Diputación de León el 20 por ciento restante, además de ser quien ejecute y administre los medios económicos y técnicos a fin de lograr los objetivos fijados.

El alcalde de Riaño, Senen Presa confía que ahora que ya se puede hacer la adjudicación directa al haber quedado desierta «pueda la Diputación de León buscar alguna empresa y hacer esa adjudicación directa ya que es la encargada de ejecutar las obras», según Presa quien puso de manifiesto el gran problema que se están encontrando en las licitaciones de obra que nadie se presenta. «Las empresas de la zona nos dicen que tienen trabajo para varios años y además carecen de personal".