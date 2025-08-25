Turismo de catástrofe

Publicado por José María Campos Almanza Creado: Actualizado:

La empresa de turismo activo Rural Aventura de Almanza anuncia la puesta en marcha de un programa de visitas guiadas gratuitas a los bosques quemados de la montaña leonesa. El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la sociedad sobre la magnitud de la catástrofe ambiental que han supuesto los incendios forestales en la región, así como impulsar un cambio en las políticas de gestión forestal que se han venido aplicando en los últimos años. Durante las rutas, los guías de Rural Aventura explicarán a los participantes cómo se recuperan los ecosistemas tras el fuego, qué impactos sufren la fauna y la flora, y qué medidas podrían ayudar a prevenir incendios de semejante magnitud en el futuro. Además de la vertiente educativa y de sensibilización, Rural Aventura quiere contribuir a la reactivación del sector servicios en la montaña leonesa. Por ello, la empresa se encargará de gestionar, para quienes lo necesiten, alojamiento y comidas en la zona, colaborando así con restaurantes, casas rurales y negocios locales. Las visitas están abiertas a todos los públicos y requieren reserva previa, que se puede realizar fácilmente a través de las redes sociales de Rural Aventura o mediante los siguientes datos de contacto: Calle San Roque 47, 24170, Almanza (León), teléfono: 604 838 547 o en las redes sociales: Rural Aventura.

Con esta iniciativa, Rural Aventura reafirma su compromiso con el medio ambiente, la educación ambiental y el futuro de la montaña leonesa. La idea, según responsables de la empresa, es empezar las visitas guiadas por los pueblos de Canalejas, Calaveras de Arriba y Calaveras de Abajo así como los montes de estos parajes afectados. «Una vez que pasan los incendios nadie se acuerda de ellos y de las consecuencias y problemas de los vecinos. Es por ello que es una forma de sensibilizar a la gente y que vean in situ el desastre medioambiental que ha significado. Las visitas se empezarán a organizar una vez que hayan finalizado los incendios y que los parajes afectados se puedan visitar», señalan.

Van a hablar con todos los ayuntamientos de la montaña oriental que se han visto afectados por los incendios dado que muchos de ellos pertenecen al Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y al Parque Nacional Picos de Europa. «Creemos que es importante que la gente tome conciencia de lo que ha sucedido con los incendios en estas comarcas y pueblos», añaden.