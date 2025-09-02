Mucho público en las catas de vino de Corniero y Argovejo

Publicado por José María Campos Cremenes Creado: Actualizado:

El pueblo de Argovejo, en el municipio de Crémenes, celebró su XVI cata de vinos en una jornada que ya es una tradición al finalizar el mes de agosto. La respuesta de la gente fue mayoritaria con una buena organización de los mozos y mayores del pueblo. Se degustaron tintos y blancos con sus respectivas tapas al ritmo de la música de orquesta y discomovil.

Por su parte el pueblo de Corniero, también de Crémenes, celebró su cata de vinos que llegó a la séptima edición dado que los dos años de pandemia se suspendió. Los puestos de la cata se realizan por las casas dado que tienen un corral por delante. Además, las casas se van rotando cada año y previamente se adornan. Este año hubo siete casas que ofrecían un vino y dos tapas diferentes, concretamente hubo tres tintos, dos claretes y dos blancos además de todas las tapas diferentes. Este año las casas se unieron con un paseo de velas colocadas a cada lado de la calle, desde la primera casa hasta la última creando una ruta nocturna.