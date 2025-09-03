Cistierna licita por 99.989 € los juegos del parque infantil

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha sacado a licitación el proyecto «Dotación de juegos infantiles en el parque infantil de Cistierna» por un importe de 99.989,62 euros que cuenta con una subvención de la Diputación de León dentro del plan provincial de cooperación municipal para 2023. Tiene un plazo de ejecución de tres meses.

Se invierten 12.714 euros en el área de recreo y biodiversidad donde se ubicará un conjunto de juegos infantiles compuesto por carrusel de cuatro plazas, balancín de muelle y excavadora. En la zona de niños de 0 a 4 años se colocarán una casita mossy, un conjunto de pinta-4, un sube y baja de doble muelle de cuatro plazas, un columpio individual y un columpio doble con un coste de 18.870 euros. En la zona de niños de 4 a 12 años se colocarán un gran multijuego, un columpio doble , un columpio nido, un sube-baja delfín de dos plazas, un balancín muelle scooter individual y un balancín muelle tiburones de dos plazas con un coste de 18.443 euros. Además, se colocarán pavimentos continuos de caucho para la absorción de impactos en las zonas de juegos infantiles y en la zona de biosaludables se ejecutará una acera perimetral, para evitar que se pise por la zona verde con barro, y se colocará bajo los aparatos un pavimento de césped artificial al igual que en la zona de la casita de juegos.

El parque de Cistierna es un lugar de uso principalmente en las épocas de vacaciones y de verano. Además este año ha contado con la apertura de un bar.