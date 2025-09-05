Un pregón lleno de recuerdos de aquella Cistierna

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

Mª Concepción García Sahelices, exdirectora del colegio público de Cistierna fue la encargada de dar el pregón de las fiestas patronales de la villa de Cistierna. En su intervención habló de los recuerdos de su niñez y adolescencia en Cistierna. «Abrir el baúl de los recuerdos en esos años de niñez y adolescencia donde todos fuimos muy felices en Cistierna donde he nacido, vivido y crecido». Ejerció la docencia en el colegio de Cistierna durante 23 años de los cuales 17 años fue directora. Toda una vida dedicada a la docencia dado que fue maestra de música durante 35 años.