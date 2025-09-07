César, comerciante en Boca de Huérgano: «El problema de los incendios aquí comenzó hace 35 años"

Publicado por Ana Gil Redactora Boca De Huérgano Creado: Actualizado:

Recuerda perfectamente el incendio que calcinó esta misma zona hace dos años y asegura que «se han cometido los mismos errores». Mismo lugar, Boca de Huérgano, mismo origen, un rayo. El coste de acabar con las llamas, sin embargo, fue bien distinto porque en 2023 fue de cinco millones. César regenta una tienda de manjares y artesanía en Boca, donde vive. Tiene algo claro con respecto a los incendios: «El fuego no espera ni entiende de protocolos ni de decisiones», por eso cree que los errores que se cometieron esta vez se produjeron «por una falta de coordinación absoluta». Cuenta que los efectivos que tienen los medios para luchar contra el fuego van por un lago y la gente de la zona, que conoce bien el camino para llegar hasta las llamas, va por otro.

Reconoce su indignación por lo ocurrido mientras señala que «el protocolo de actuación hay que volver a mirarlo». Y lanza otro mensaje: «Esto comenzó hace 35 años, cuando dijeron de hacer un Parque de Picos de Europa». Para él, esa decisión lo cambió todo: «que si prohibido anidar, que si el urogallo, que si el oso, que si no se puede desbrozar…. Ahora aquí tienen el resultado».

Para este comerciante, el verano se acabó el 14 de agosto. Los incendios se llevaron por delante hectáreas de monte y también a los visitantes, quienes salvan la temporada al comercio. Traduce en unos 15.000 las pérdidas porque «ese fin de semana, el de Nuestra Señora, es el más importante de todo el año». Todavía no ha recibido ayudas para paliar los estragos que le han producido las llamas, ni nadie se ha puesto en contacto con él para ver si necesita algo, pero explica que las va a mirar, aunque «no sé si llegará algo».

«Nosotros, los vecinos, hemos convivido con los animales, sabemos lo que hay aquí, quienes están en los despachos, no», concluye.