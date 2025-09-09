Cistierna invierte 116.631 € en pavimentación en Ocejo, Santibañez y Sorriba

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha adjudicado el propyecto «Mejora de servicios urbanísticos en el municipio de Cistierna: Sorriba del Esla, Santibáñez de Rueda y Ocejo de la Peña» con una inversión de 116.631,34 euros. Esta actuación se enmarcada dentro del Plan de Cooperación Municipal 2024-2025, «en base a la necesidad de realizar la renovación progresiva tanto de las redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales, como la adecuación de las calzadas y aceras con el objeto de seguir mejorando las instalaciones municipales en estado deficitario, así como la ejecución de nuevas instalaciones acorde a las necesidades existentes», según recuerda el concejal de obras Luis Manuel Fernández.

La primera de las actuaciones se realizará en el pueblo de Sorriba del Esla con la reposición de acerado margen izquierda carretera N-625 con un coste de 28.602 euros. Hace unas semanas el Ayuntamiento de Cistierna ejecutó un tramo de esta acera que se encontraba en muy mal estado. La siguiente actuación será la pavimentación de las calles Nº 2 y Las Eras en Santibáñez de Rueda con un coste total de 29.527 euros. La tercera de las actuaciones es el refuerzo de firme Calle Uno en Ocejo de la Peña valorado en 17.064 euros.

Estas actuaciones se proyectan como respuesta a la pérdida de vida útil de los pavimentos, tanto en viales como en aceras, así como a la inexistencia total de pavimentación en algunas zonas de intervención. Se busca la mejorar la seguridad vial y peatonal y las infraestructuras municipales que presentan un estado deficitario.