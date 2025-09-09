Nuevo plazo para escuela de música de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La escuela de música de Cistierna cierra el segundo plazo de matrícula el próximo viernes 12 de septiembre. Los sobres para la inscripción se pueden recoger en las oficinas del Ayuntamiento de Cistierna en horario de mañana. Esta escuela oferta la posibilidad de estudiar los siguientes instrumentos: flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, bombardino, trombón, tuba, percusión, piano y guitarra, además de clases de música y movimientos para los más pequeños. Junto a las clases individuales hay clases de colectivas de instrumentos y clases de teoría musical con solfeo. Tras la finalización del plazo de inscripción se informará a los alumnos de los horarios del nuevo curso 2025/26.

Los horarios de clases se realizan por la tarde en las aulas que la escuela de música tiene en el edificio del Ayuntamiento de Cistierna. Estos estudios dan la posibilidad de que con los años los nuevos músicos puedan formar parte de la banda juvenil de música y de la banda de música de Cistierna.