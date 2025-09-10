El MSM proyecta este viernes el documental ‘Cicatrices negras’, de Daniel Cuellas

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero proyecta este viernes, a las 18.00 horas, el documental 'Cicatrices negras', documental dirigido por Daniel Cuellas de Paz y que recuerda el impacto del cierre de las minas en las cuencas de El Bierzo y Laciana.

El documental, que tiene una duración de 95 minutos, busca dar voz a quienes vivieron esta realidad, mostrando las huellas que el carbón ha dejado en la vida y cultura de la zona.

La minería ha sido el eje vertebrador del desarrollo económico y social de estas comarcas durante siglos. Sin embargo, el proceso de transición energética y el cierre de las minas han supuesto un duro golpe para la región, que ha visto cómo su esplendor económico y cultural se desvanece al mismo tiempo que su patrimonio minero desaparece.

'Cicatrices Negras' recoge testimonios de quienes trabajaron en las minas, así como de aquellos que, desde fuera, han sido testigos del auge y declive de esta industria.

Daniel Cuellas de Paz, director del documental, cuenta con una formación destacada en el ámbito audiovisual. Ha realizado el Grado de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos en el C.I.F.P.

Rodríguez Fabrés de Salamanca, además de haberse diplomado y posteriormente cursado un máster en Dirección de Cine en el Instituto del Cine de Madrid. Su experiencia profesional incluye trabajos como técnico de postproducción y operador de cámara en Akenatón Multimedia y en Radio Televisión de Castilla y León. Actualmente, sigue vinculado al Instituto del Cine de Madrid, donde trabaja como técnico de postproducción y operador de cámara. La actividad tendrá lugar este viernes a las 18.00 horas, con inscripción