Puebla de Lillo, la buena calidad de vacuno y equino

El Ayuntamiento de Puebla de Lillo celebró ayer domingo su tradicional feria «Concurso exposición de ganado de montaña» que llega a su XLV edición. Esta feria cuenta con la colaboración de la Diputación de León y la Junta de Castilla y León y se dieron cita los mejores ejemplares de reses de vacuno, caballar y mastines. Según recordó el alcalde. José Ramón Alonso. el consistorio se va a replantear la feria puesto que cada vez hay menos ganado dado que a los ganaderos no les compensa mover sus reses. «Tenemos que ver cómo incentivar a los ganaderos para que muevan sus reses hasta la feria. Habrá que ver la posibilidad de incentivar el número de animales que participan en la feria». Antes de la entrega de premios el diputado de turismo de la Diputación de León. Octavio González. señaló que los ganaderos son los que más pueden hacer por la gestión de los montes, «los que los guardáis y los que más estáis pendientes del mundo rural».

Por lo que se refiere a los ganadores del concurso ganadero. Hector González de Reyero se llevó el primer premio de machos vacuno, Armando Alonso de Viego el de terneras hasta 7 meses y el de novillas de 216 a 36 meses, José Manuel Rey de Redipollos el de terneras hasta 15 meses y Alberto Fernández de Puebla de Lillo el de vacas.

Más premios

En equino José Antonio Alonso de Cofiñal copó los premios de sementales, yueguas con rastra y sin rastra y potras y potros de menos de 12 meses y potros de 12 a 24 meses, José Ángel del Prado de Puebla de Lillo el de potros de menos de 12 meses, Álvarez Gómez de Boñar el de potras de 12 a 24 meses y Rafael Bandera de Puebla de Lillo el de potras de 24 a 36 meses. En mastines los ganadores fueron Antonio García de Lillo en cachorros, Ganadería Toral de Vegacerneja en hembras y José María Rey, en la categoría de machos.