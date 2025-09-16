Cistierna reúne a quintos de 1975 llegados desde toda España

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

Más de medio centenar de personas nacidas en 1975 se dieron cita en la Villa de Cistierna para recordar esos momentos juntos en el colegió público Manuel A. Cano y en el IES Vadinia. La iniciativa surgió de dos amigos, Javier Blanco y Gonzalo San Miguel, que buscaban juntar a gente de su generación. Con el paso de los días las redes sociales les desbordaron, ya que cerca de un centenar de personas nacidas en la comarca de Cistierna y estudiantes de estos dos centros fueron respondiendo al reto de darse cita en Cistierna para vivir una comida de hermandad. Se presentó gente venida de diferentes puntos de España.