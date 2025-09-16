Cistierna reúne a quintos de 1975 llegados desde toda España
Más de medio centenar de personas nacidas en 1975 se dieron cita en la Villa de Cistierna para recordar esos momentos juntos en el colegió público Manuel A. Cano y en el IES Vadinia. La iniciativa surgió de dos amigos, Javier Blanco y Gonzalo San Miguel, que buscaban juntar a gente de su generación. Con el paso de los días las redes sociales les desbordaron, ya que cerca de un centenar de personas nacidas en la comarca de Cistierna y estudiantes de estos dos centros fueron respondiendo al reto de darse cita en Cistierna para vivir una comida de hermandad. Se presentó gente venida de diferentes puntos de España.