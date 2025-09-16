La UNED de Cistierna analiza el patrimonio minero e industrial

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El curso de la Universidad de Educación a Distancia (Uned) «Paisaje y patrimonio minero-industrial en transición» celebrado en el Aula de la Uned en Cistierna entre el 15 y el 17 de septiembre culmina hoy con la conferencia de Noelia Yanguas, coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y una mesa redonda en la que participarán todos los ponentes de las jornadas, centrándose en dos aspectos, el recurso de desarrollo que constituye el pasado minero y la transición energética como oportunidad para impulsar el patrimonio minero. Inaugurado el lunes por el director de la Uned de Ponferrada, Jorge Vega, acompañado por el director del curso y profesor del departamento de Historia Contemporánea, Francisco Balado, y por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cistierna, Valentina González, se ha insistido en la importancia de dinamizar las zonas rurales con alternativas educativas y culturales como la apuesta de la universidad por Cistierna.

La primera conferencia corrió a cargo del Catedrático Miguel Ángel Sebastián sobre la estrategia integradora de vestigios y recursos para el relato patrimonial de los territorios. Francisco Balado protagonizó la segunda ponencia de la jornada haciendo un repaso al panorama general de la transición energética con el progresivo avance de las energías renovables en España, señalando la importancia de ser pioneros en fuentes de energía limpias. Hizo un breve recorrido por el aprovechamiento y uso del patrimonio minero industrial de la comarca del Bierzo.