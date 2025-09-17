Gradefes se movilizará por el abandono de la LE-213

Publicado por José María Campos Gradefes Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Gradefes ha anunciado la convocatoria de una concentración en la localidad de Santa Olaja de Eslonza el próximo sábado 27 de septiembre de 2025 para denunciar el lamentable estado en el que se encuentra la carretera autonómica LE-213, que conecta Puente de Villarente con Gradefes. «Convocamos a la gente a realizar una protesta relacionada con el lamentable estado en el que se encuentra la carretera LE-213. La cual continúa en ese estado desde hace muchos años a pesar de la cantidad de ocasiones en las que la Junta de Castilla y León en calidad de titular de la misma, ha comunicado el comienzo de las obras del ensanchamiento, asfaltado y acondicionamiento de la misma», según señal el alcalde de Gradefes Leónides Bayón.

Se realzará un recorrido con salida desde Gradefes a las 12.00 horas en vehículos propios y a marcha lenta para dirigirse por esta carretera autonómica LE-213 hasta la localidad de Santa Olaja de Eslonza donde se procederá a la lectura de un manifiesto y a realizar cortes intermitentes del tráfico rodado con «el fin de hacernos oír y concienciar a la gente de lo abandonada que se encuentra esta zona». Desde el Ayuntamiento se ruega que a todos los que deseen participar en esta manifestación ir provistos de chalecos reflectantes dada cuenta que la misma se va a realizar por la carretera.

Esta concentración estaba programada para el 16 de agosto pero fue suspendida por el Ayuntamiento ante la grave situación que vivió durante agosto y parte de septiembre la provincia de León a causa de los incendios.

El pasado mes de mayo, ante una pregunta de la UPL, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, comprometió en el Pleno de las Cortes seis millones de euros para mejorar el primer tramo de la LE-213, comprendido entre Puente Villarente y Casa sola de Rueda, que precisó se va a incorporar a la programación plurianual presupuestaria para su posterior licitación.