La mancomunidad de Riaño solicita nueve trabajadores para limpiar montes

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La mancomunidad de Riaño celebró pleno en el que se acordó solicitar a la Diputación de León más material para la prevención de incendios. Entre la solicitud está disponer de una trituradora, un camión tractor para acometer el tema de desbroces y tres vehículos pick-up. «La intención de la mancomunidad es solicitar nueve trabajadores todo el año y para eso nos lo tienen que dotar económicamente dado que los Ayuntamientos que conformamos la mancomunidad no tenemos capacidad económica. Es por ello que vamos a solicitar tanto a la Diputación de León como a la Junta de Castilla y León revisar el convenio y que económicamente y mediante material reforzar todo el tema de prevención y de riesgos de incendios. Se trata de ver a qué acuerdos llegados en esta materia», según Manuel Herrero presidente de la mancomunidad de Riaño quien precisó que la idea es contar de tres brigadas de ahí solicitar que haya nueve personas contratadas todo el año. Además cuando se hacen desbroces «ese material hay que llevarlo algún lugar por ello solicitamos una trituradora que lo reducen todo y te permite transportarlo mucha más fácil».

Recuerda Herrero que la mancomunidad está asumiendo una competencia que no es suya dado que el fuego forestal es competencia de la Junta de Castilla y León y el fuego urbano es competencia de la Diputación de León. «Nosotros como mancomunidad intentamos que entre todos los Ayuntamientos aportando un poco y resto la Junta y Diputación para contar con personal todo el año en prevención y cuando llegue la campaña de incendios en extinción. Sería una forma de generar puestos de trabajo a la vez que se lucha contra la despoblación y se hace las prevenciones en los montes».