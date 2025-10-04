La feria de Picos homenajea a las gentes de Valdeón

Publicado por José María Campos Valdeón Creado: Actualizado:

El valle de Valdeón celebró ayer la XXI edición de la feria de Picos que se inició con una exhibición de talla con motosierra a cargo del campeón de España, José Llorente quien realizó varios trabajos a lo largo de todo el día. Además se presentó el rincón de la memoria organizado por las mujeres de la asociación «El Acebo» que representaron utensilios tradicionales. Varias mujeres vestidas con trajes de la época mostraban diferentes trabajos como el de la lana para cardarla y hacer hilo así como la elaboración de cestos con mimbres.

Tras la actuación de «Ingrid y su acordeón» el alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campo, acompañado de representantes políticos de la comarca y el diputado provincial de Cistierna, Esteban González, recordó que cada año se hace una distinción algún personaje significativo del valle. "Este ha sido un año complicado a raíz de los incendios. Cuando analizamos a mucha gente para ver a quien le dábamos el premio y reconocer el esfuerzo que han hecho por el valle. Este año hay que dárselo a la gente que ha cooperado y ha estado apagando incendios. Hemos hecho una placa para colocar en la fachada del Ayuntamiento en reconocimiento de toda esa gente que ha dado todo por luchar contra los incendios», según Campo. La placa recoge el siguiente texto: «En reconocimiento a todas las personas que contribuyeron con su labor y esfuerzo a combatir los incendios del verano de 2025»

Todos los años se hace la distinción a alguna de las empresas que presentan y venden sus productos en la feria. En esta ocasión se hizo entrega de un premio a la empresa Creativas artesanías cinegéticas del Puebla de Lillo al ser el mejor stand presentado de la feria y un premio a la innovación que recayó en la empresa «Mucha tela que bordar» de Soto de Valdeón.

Desde los representantes políticos se recordó que los días de los incendios fueron momentos muy duros que se vivieron en el valle y «una vez más el valle de Valdeón ha demostrado la unión y la fuerza que tiene. Hubo momentos en los que nos querían echar y no nos fuimos ninguno y ha sido todo un ejemplo». Se recordó que fue el valle menos perjudicado pero que ha sido un momento para aprender, ya que nadie pensaba que estos incendios podrían pasar. «Creo que tenemos que estar preparados y que esta plaza sirva para no olvidarnos de ello».

Los actos continuaron por la tarde con un taller de bolsa de Judas para continuar con una exhibición de perros pastores. La actuación del grupo musical «Sal y Pimientas» y la disco movida Dj Tino cerraron los actos de esta feria de Picos celebrada en Posada de Valdeón y que como todos los años acogió numeroso público.

El alcalde de Valdeón Felipe Campo destacó la alta participación de empresas que a través de la feria dan a conocer sus productos. Muchas de estas empresas son del propio valle de Valdeón. Además, destacó la gran labor que cada año hace la asociación de mujeres dado que con la llegada de esta feria trabajan para dar a conocer en cada edición una labor propia de los pueblos con la intención de darla a conocer y que no se pierda. Además, destacar que ha sido un momento para degustar el tradicional cocido valdeonés que ofrecieron los restaurantes del Valle.