Los municipios de Riaño piden más medios a la Diputación para acometer desbroces

Los municipios de la Montaña Oriental integrados en la Mancomunidad Montaña de Riaño solicitaron hoy a la Diputación de León que «ponga más medios y personal» de manera urgente para las labores que tienen que acometer los ayuntamientos en materia de prevención de incendios, principalmente vehículos de desbroce y limpieza y herramientas, y la formación de tres brigadas formadas por nueve personas que «realicen el trabajo durante todo el año». Estos son algunas de las peticiones formuladas en la reunión mantenida con el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el diputado de Turismo, Octavio González, en la que participado los alcaldes integrantes de la Mancomunidad y el diputado del PP del partido judicial de Cistierna y alcalde de Valderrueda, Esteban González, quien, a su vez, reclamó a la institución provincial un «refuerzo» de personal del SAM y dos técnicos asignados a la zona para tramitar las ayudas.

«Necesitamos la implicación de las administraciones superiores y, en este caso de la Diputación, para recuperar las zonas afectadas por los incendios pero, sobre todo, para poner en marcha iniciativas que permitan recobrar la actividad en la zona», remarcó el presidente de la Mancomunidad, Manuel Herrero, por lo que incidieron en un plan económico extraordinario y que se respalden proyectos que procedan de la zona.

El encuentro también sirvió para buscar el compromiso del presidente de la Diputación de «acometer con urgencia» el arreglo de las carreteras e infraestructuras que dependen de la institución provincial, así como solicitar una «discriminación positiva» en los próximos Planes de Cooperación Municipal hacia estos municipios.

Manuel Herrero incidió en que tanto ayuntamientos como juntas vecinales necesitan más fondos para recuperar lo afectado y para intentar contar con los mecanismos y herramientas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir y consideran «prioritario» un impulso definitivo al Plan de Sostenibilidad Turística Montaña de Riaño, porque tiene que suponer «un revulsivo para la zona que está desarrollándose muy lentamente».