La literatura se adentra en el corazón minero de Sabero

Los galardonados con el Premio de la Crítica de Castilla y León, ante un salon abarrotado.castro

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, ha sido escenario este sábado del encuentro «Literatura en el corazón minero de León», una cita organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y Hay Festival Segovia que ha reunido a dos de las voces más destacadas del panorama literario actual: Rubén Abella y Amalia Iglesias, ganadores ex aequo del «Premio de la Crítica de Castilla y León».

El acto, conducido por el escritor y periodista Carlos Aganzo, miembro del jurado del galardón, ha permitido a los autores conversar sobre sus obras premiadas —la novela Dice la sangre (Menoscuarto) y el poemario Tampoco yo soy un robot (Vaso Roto)—, así como sobre su trayectoria literaria y los desafíos de la creación en el contexto actual.

Durante el diálogo, Abella y Iglesias compartieron con el público su visión de la literatura como una herramienta de exploración humana y compromiso con la realidad, reivindicando el poder de la palabra frente a la deshumanización tecnológica y la pérdida de vínculos personales.

El acto, que ha llenado el auditorio del museo, se enmarca en el objetivo del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua de llevar la literatura contemporánea a todos los rincones.