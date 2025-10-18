La Feria de la Reina se convierte en una muestra de la alta calidad de sus reses

Publicado por José María Campos Villafrea Creado: Actualizado:

La localidad de Villafrea de la Reina celebró este sábado una nueva edición de la feria de la reina que congregó a varios cientos de reses de esta comarca. Tras la apertura del recinto ferial comenzaron a llegar las reses de vacuno y equino venidos los puertos de la zona y de las explotaciones. Además, se dieron cita en esta ferias reses de ovino y mastines leoneses. La mañana soleada ayudó a que se congregase numeroso público que pudo disfrutar con la calidad de las reses del valle de la reina.

Esta feria es una oportunidad más para la compra de productos agroalimentarios como quesos, mieles o embutidos de empresa de la montaña oriental leonesa en una amplia variedad de stands que se ubicaron en el recinto ferial. Al medio día se inició el primer paseo botánico y observación de aves en varias zonas previamente indicadas. Los más pequeños pudieron disfrutar con un taller en que se trabajó la tela para hacer objetos. Previo a la clausura y posterior salida de la feria se hizo la entrega de distinciones a las mejores reses y explotaciones asi como a los stands y productos. También se entregó una distinción a la mejor fotografía de la feria.

Ya entrada la tarde comenzó la salida de las reses con dirección a los puertos y patos de donde había venido y a sus explotaciones ganaderas. Fue el momento de iniciarse el segundo paseo botánico. Entrada la noche hubo en Villafrea una fiesta con la actuación de Dj Cipriano y la posterior rifa de un gocho.