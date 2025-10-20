Bloqueado el proyecto tecnológico del Plan de Sostenibilidad de Riaño por falta de aval

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Montaña de Riaño se presentó una propuesta denominada «Ecosistema tecnológico», que suponía una una inversión de 329.050 euros, que ha sido paralizada por la Diputación de León dado que no se ha firmado el convenio para que se cumplan los compromisos de todos los ayuntamientos que se puedan detraer de esa cantidad.

Este plan está financiado en un 40% por el Gobierno, otro 40% por la la Junta de Castilla y León y el 20% restante, por la Diputación de León, hasta sumar los 2.250.000 euros de inversión. En un principio se ofreció al GAL pero no pudieron ejecutarlo ya que no es una administración y la mancomunidad de Riaño tampoco tenía capacidad, lo que hizo que al final su gestión corriega a cargo de la Diputación de León.

La presidenta del Grupo de Acción local Montaña de Riaño, Carmen Hernández, recuerda que los ayuntamientos no pueden avalar al GAL, ya que es una asociación. «Lo que no se entiende es que este plan de sostenibilidad se acuerde hace cinco años ejecutarlo y ahora nos soliciten desde la Diputación de León avalar la inversión», según Hernández, que lamentó que tras su toma de posesión solicitó a la Diputación de León información sobre la ejecución, para saber qué proyectos y acciones se habían hecho y las que faltaban. !A día de hoy no lo he conseguido, a pesar de tener varias reuniones en la Diputación de León, que me den esos datos», denuncia.

Respecto al aval, recuerda que desde la Diputación de León se envió un acuerdo para que fuera el mismo porcentaje. «Como los Ayuntamientos no querían «nos dijeron que cada uno pusiera el porcentaje que quisiera, y nos han estado mandando el mismo convenio una y otra vez desde diputación», concreta la presidenta del GAL, que ha pedido en reiteradas ocasiones a la institución provincial que «busquen la fórmula para desbloquear este tema. No nos han explicado en qué consiste este plan y como va a funcionar. Seríael único plan de sostenibilidad de España que no salga adelante».

Desde el GAL se considera que este plan es complicado ejecutarlo ya que el trámite burocrático que exige la Diputación de León a nivel administrativo es muy complejo. «Tenían que haber dejado que lo gestionase el GAL y los Ayuntamientos», insiste,

Había un convenio que tenían que firmar los Ayuntamientos para avalar los 329.050 euros el cual se modificó el pasado 18 de julio de 2025 y hasta el momento no se ha firmado por lo que la Diputación de León amenaza con paralizar esta inversión para llevar a cabo al llamadi «Ecosistema tecnológico» que impica la puesta en marcha de contenidos web, aplicaciones informáticas y equipos. Quien lo recibiría sería el GAL de Riaño que representa a los 25 ayuntamientos asociados. Este procedimiento conduce a un fracaso según los ayuntamientos.

Desde el GAL se recuerda que otras zonas de España, con este tipo de planes de sostenibilidad no hay que avalar las actuaciones ya que se adquiere un compromiso de inversión de las ayudas. Los ayuntamientos se niegan avalar los 329.050 durante cinco años.

Este plan de sostenibilidad se basa en el plan estratégico que tenía el Gal de Riaño y que se asumió hace cinco años dado que vencían los plazos para presentar proyectos.

La sensación de los Ayuntamientos es que se cometió el error de que fuese la Diputación la que gestionase este plan cuando lo más operativo es haber dado las subvenciones directas a cada Ayuntamiento para poder ejecutar sus correspondientes proyectos.