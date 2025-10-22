El Ecyl tendrá nueva ubicación en el barrio Santa Bárbara de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Cistierna ha aprobado una moción para corregir la ficha del inventario del edificio conocido como escuela de artes y oficios (antigua escuela taller) del barrio de Santa Barbara, como paso previo para ubicar la oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Contó con el voto favorable de todos los grupos UPL, PSOE y PP. La obra de mejora correría a cargo de la Junta de Castilla y León y del Gobierno central. «Es una oportunidad para hacer una inversión importante en este edificio» según preció el alcalde de Cistierna Luis Mariano Santos.

Este inmueble lleva 14 años sin ser usado y que como consecuencia del paso del tiempo está completamente deteriorado según Santos. «Es una cesión para evitar al Ayuntamiento un futuro problema.

Desde la Gerencia Provincial de León del Servicio Público de Empleo se recuerda que la actual oficina de empleo de Cistierna tiene un reducido tamaño lo que impide atender correctamente al ciudadano. Al tener conocimiento de la existencia de un edificio de titularidad municipal en la calle Santa Bárbara el Ecyl de León entiende que esa sería una ubicación ideal. Es por ello que desde la Junta se insta al consistorio para que inicie los trámites oportunos para obtener la cesión de estas instalaciones.

Recuerda Santos que hay que aprobar en pleno la cesión de uso definitiva. «Esto dará un impulso del edificio y de regeneración del barrio de Santa Bárbara dado que las administraciones está dispuesta invertir un importante montante para acondicionarlo. si en este edificio no se acometen actuaciones en poco tiempo estará inservible». La portavoz del PSOE Verónica García dijo que es importante que esta oficina cuente con espacios amplios para facilitar la confidencialidad de la atención al ciudadano.