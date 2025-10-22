Prioro construye una nueva depuradora que costará un millón de euros

Publicado por José María Campos Prioro Creado: Actualizado:

Dan comienzo las obras para construir una nueva depuradora en Prioro con una inversión total de un millón de euros. Esta actuación se realizarán en dos fases, la primera de las cuales, ya iniciada, consiste en la colocación de tubería y recogida de aguas con un coste de 400.000 euros. La segunda fase será la construcción de la edificación y maquinaria necesaria. Esto implica que se va a anular la actual depuradora que tienen una antiguedad de más de veinte años.

El coste de la inversión será asumido en un 80% por la Junta de Castilla y León y un 20 % el Ayuntamiento de Prioro y la obra la ejecuta la empresa Somacyl y tendrá una duración dos años.

El alcalde de Prioro Manuel Herrero manifestó que el acometer una nueva depuradora está argumentado en que la actual está obsoleta y es muy pequeña «dado que en verano Prioro llega tener más de 2000 habitantes luego el crecimiento de Prioro no va acorde con la depuradora que tiene actualmente y que no tienen ya capacidad para el crecimiento de personas y viviendas», según Herrero quien recordó que se trasladará la ubicación de la nueva depuradora dado que la actual está en una de las margenes del río que es inundable.