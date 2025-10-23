Cistierna inaugura las nuevas instalaciones de la biblioteca

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La reapertura de la biblioteca municipal de Cistierna causó mucha expectación ya que más de un centenar de personas y niños no quisieron perderse la oportunidad de conocer estas nuevas instalaciones culturales. Tras la realización de un cuentacuentos en el salón de actos de la casa de cultura la gente subió a la planta superior para conocer la biblioteca. Esta apertura contó con la presencia de toda la corporación municipal, concejales de la UPL, PSOE y PP.

El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, realizó una presentación de las instalaciones y de la persona que gestionará la biblioteca. Recordó Santos que estas instalaciones estarán abiertas de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas y animó a que los vecinos se acerquen y aprovechen estas instalaciones.

La biblioteca cuenta con una amplia variedad de libros y con una selección y actualización de los libros de la anterior biblioteca que fue cerrada hace más de media década. Para la UPL la biblioteca ha sido una prioridad.