Macu García presenta en la biblioteca de Cisterna su última novela «La lectora»

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La escritora Macu García González presentó en la recién estrenada biblioteca de Cistierna su última novela «La lectora». Estuvo acompañada por la concejala de cultura y profesora del colegio público de Cistierna, Valentina González. Karina es la protagonista que considera que están en un mundo en el que cree que no tenía que haber nacido. Considera que es el fruto de un error. Empieza como una mujer que está en continuo combate con la vida para terminar siendo una mujer que acaba feminizándose.

La escritora dijo que es la novela que quería escribir y anima al lector a leerla con la mente abierta. «Que se cuestione como puede ser que en un mundo tan hipercomunicado con las redes sociales haya una soledad tan profunda». También se habla sobre el uso malicioso de las redes sociales.

Es una novela que se lee muy bien. Se hace referencia a muchos libros que son los protagonistas de esta novela. Son los libros lo que abren muchas puertas a su protagonista: Karina.

Señaló que hay parte del texto erótico que está en cursiva para que el propio lector sea el propio personaje de la novela. «A pesar de estar en el año 2025 parece ser que la sexualidad y las decisiones de los impulsos sexuales femeninos no se acaban de ver todavía bien en un mundo donde la pornografía se consume a partir de los nueve años».

Una de las novedades de la novela es que todas las partes en las que el escritor y la protagonista hablan se ha maquetado como si fueran conversaciones de messanger.