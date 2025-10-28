Diario de León

Acisa de las Arrimadas homenajeará a los afectados por los incendios en el Día de la Pera Asadera

Participantes en la anterior edición de los dulce con peras.CAMPOS

José María Campos
Acisa

La junta vecinal de Acisa de las Arrimadas celebra el domingo 2 de noviembre la XXII edición del día de la pera asadera. En el transcurso de los actos se homenajeará a los vecinos de los pueblos de León que en el verano sufrieron los graves incendios con pérdidas de sus bienes y campos, bajo la idea de recordar a las instituciones y cargos políticos que no olviden proteger al mundo rural y cumplan con las ayudas prometidas a los afectados.

Los actos se iniciarán a las 11.00 horas con una visita guiada al peral centenario. A las 12.00 horas se hará la presentación del sello y matasellos conmemorativo del «Día de la pera asadera 2025». A las 13.00 horas será la exposición de los platos y postres presentados al concurso. A las 13.45 00 se fallará los premios a la degustación, presentación, elaboración y juvenil. A las 14.00 horas se entregará una placa homenaje a los afectados por los incendios Al finalizar la asociación «La Collada» ofrecerá al público asistente la degustación de patatas con costilla.

