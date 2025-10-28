Acisa de las Arrimadas homenajeará a los afectados por los incendios en el Día de la Pera Asadera

Publicado por José María Campos Acisa Creado: Actualizado:

La junta vecinal de Acisa de las Arrimadas celebra el domingo 2 de noviembre la XXII edición del día de la pera asadera. En el transcurso de los actos se homenajeará a los vecinos de los pueblos de León que en el verano sufrieron los graves incendios con pérdidas de sus bienes y campos, bajo la idea de recordar a las instituciones y cargos políticos que no olviden proteger al mundo rural y cumplan con las ayudas prometidas a los afectados.

Los actos se iniciarán a las 11.00 horas con una visita guiada al peral centenario. A las 12.00 horas se hará la presentación del sello y matasellos conmemorativo del «Día de la pera asadera 2025». A las 13.00 horas será la exposición de los platos y postres presentados al concurso. A las 13.45 00 se fallará los premios a la degustación, presentación, elaboración y juvenil. A las 14.00 horas se entregará una placa homenaje a los afectados por los incendios Al finalizar la asociación «La Collada» ofrecerá al público asistente la degustación de patatas con costilla.