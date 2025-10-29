Burón reclama que llegue la fibra óptica a todo el pueblo

Publicado por José María Campos Burón Creado: Actualizado:

El alcalde Burón Pedro Luis Álvarez lleva varios meses instando a la empresa Telefónica para que desbloquee la falta de fibra óptica a la mitad el pueblo de Burón. Ha manifestado que ha enviado a la directora general de Telefónica de la zona norte el plano del pueblo que viene sin la fibra óptica que «es justamente la parte central del pueblo de Burón, las conexiones que hay y el nombre de los vecinos que carecen de la fibra que son trece. Se le ha enviado por correo electrónico y por correo certificado».

Burón cuenta con las cajas, pero faltan los registros de donde salen las cajas de distribución de la fibra óptica. «El pueblo es muy largo y solo han puesto tres. Solo puedes distribuir desde las cajas 200 metros y no dan la distancia». Recuerda Álvarez que coincide que los vecinos que no tienen fibra óptica son los que viven todo el año en el pueblo. «Esta semana intentaré habla con el subdelegado del gobierno a ver si puede hacer algo».

Según señala Álvarez se ha dado la circunstancia que personal de telefónica solamente ha aparecido recientemente por el pueblo para retirar el cobre viejo. «He solicitado media docena de veces la fibra óptica a título personal. Me dan cita, pero luego a los dos días me la anulan». Lamenta Álvarez que lleven desde principios de 2025 con este problema sin solucionar. La situación se agrava más teniendo en cuenta que Burón es un municipio donde se construyen nuevas viviendas que demandan este servicio por los futuros habitantes.