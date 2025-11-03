Los empresarios de Riaño reclaman el proyecto tecnológico del Plan de Sostenibilidad Turística

La Asociación de Empresas de la Montaña de Riaño ha reclamado la plena ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en su comarca y, de manera especial, la puesta en marcha del «ecosistema digital» previsto en el proyecto, concebido para afianzar el desarrollo y la competitividad del destino turístico Montaña de Riaño. La entidad considera este componente como una cuestión prioritaria y una oportunidad estratégica que no se puede desaprovechar para impulsar el crecimiento del sector turístico local.

Ante las informaciones difundidas en las últimas semanas por Diario de León sobre las dificultades y retrasos en la aplicación de algunas partidas del plan, la asociación recuerda que «el turismo actual exige una red interconectada de tecnologías, plataformas, empresas y usuarios que abarquen todas las fases del viaje, desde la planificación hasta el post-viaje». En este sentido, destacan que el uso de herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas digitales «es hoy esencial para optimizar la gestión de destinos, personalizar servicios y fomentar la innovación».

Según subrayan los empresarios, la falta de infraestructuras digitales adecuadas es una carencia evidente en la Montaña de Riaño, que limita su consolidación como destino turístico competitivo. «Una vez solventada esta necesidad, podremos ofrecer al visitante experiencias más personalizadas, información en tiempo real y una mayor interacción con el destino», explican desde la asociación, que apunta también a los beneficios directos para las empresas, como nuevos canales de promoción.

La Asociación de Empresas de la Montaña de Riaño hace un llamamiento a las administraciones y organismos implicados, y de forma especial al Grupo de Acción Local Montaña de Riaño y a los ayuntamientos de la comarca, para que tomen conciencia de la importancia de desarrollar estas herramientas digitales y apoyen su implantación con todos los medios disponibles. La entidad advierte de que perder esta oportunidad sería un error cuyas consecuencias se arrastrarían en el futuro y que, “muy posiblemente, tendría un carácter irreversible”.