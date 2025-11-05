Piden que Boñar retome el proyecto náutico de Lodares

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación para el desarrollo sostenible de la montaña del Porma, Antonio García, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Boñar para que reactive el proyecto de la construcción de una base náutica en la zona de Lodares en el embalse del Porma. Considera urgente una reunió con la Confederación Hidrográfica del Duero y los alcaldes para presentar este proyecto a los Fondos Europeos FEDER— 2021-2027 de acuerdo a las convocatorias que salen a través de la Junta. La inversión suponen 1.282.474 euros.

El proyecto se presentó a los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia y el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia cuyo plano finaliza en mayo de 2026 y fue denegada la subvención por entre otras cosas no tener el ayuntamiento de Boñar la cesión de los terrenos de la Confederación Hidrográfica del Duero donde se pretendían realizar las instalaciones. La idea que plantea desde la asociación es la constitución de una mancomunidad de los municipios de la montaña del Porma, que impulsaría del proyecto y que si no se obtuviese una financiación total de los fondos europeos, tuviera más fuerza para conseguir el resto de financiación de la Diputación de León y de la Junta «al ser un proyecto comarcal y que lo que no se consiguiera, lo aportasen prorrateado según se fijase en los estatutos, por los tres ayuntamientos de Boñar, Reyero y Puebla de Lillo. Otra idea es que Boñar fuese el motor y que impulsara este proyecto con la financiación los Fondos Europeos al ser este ayuntamiento el que tiene las competencias en esta zona».