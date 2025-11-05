Cistierna acomete mejoras en instalaciones sus deportivas

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna acomete mejoras en las instalaciones deportivas ubicadas en el polideportivo municipal con una inversión de más de 20.000 euros procedentes de fondos propios municipales. La primera de las actuaciones ha sido un proyectado de hormigón y pintado a la cara norte del frontón que estaba muy deteriorado con coste de 5.700 euros. Actualmente, se trabaja en cubrir la mitad del recinto donde se ubica la pista de padel, concretamente el fondo y los dos laterales con un coste de 14.500 euros.

Según señala el concejal de deportes Estaban Álvarez la siguiente actuación será pintar todo el frontón y arreglar el suelo de esta instalación. Además, se van a colocar en la zona del parque infantil de Santa Bárbara aparatos de calistenia o gimnasio al aire libre. «Queremos darle un cambio a esta zona del parque»