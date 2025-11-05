El MSM dedica noviembre a los ferrocarriles mineros

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El MSM de Sabero dedica su programación del mes de noviembre a los ferrocarriles mineros y da a conocer parte de las obras que integran su pinacoteca formada por las obras de los certámenes de pintura rápida Tierras Mineras de Castilla y León. Durante el mes de noviembre se expondrá una fotografía del grupo Herrera I hecha en los años 20. Esta fotografía podrá verse, con entrada gratuita, en la recepción del museo.

Además, dentro de su programa «Libro del mes», el MSM recomienda para el mes de noviembrela lectura del libro «Viajeros que regresan al tren hullero» de Jesús Díez Fernández. La recomendación se enmarca en el programa que el museo dedica al ferrocarril este mes.