Santa Colomba de Somoza y Riaño reciben fondos para el arreglo de sus campings

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves seis expedientes que suman en su conjunto más de un millón de euros que se dedicarán a actuar y distribuir ayudas a zonas y ciudadanos afectados por los incendios que asolaron la Comunidad en agosto de este año.

El primero de los expedientes se refiere a la concesión de ayudas destinadas a la mejora y revalorización de campings municipales. De este modo, se conceden siete ayudas, dirigidas al mismo número de ayuntamientos: Guisando y Mombeltrán, en la provincia de Ávila; Riaño y Santa Coloma de Somoza, en la provincia de León; Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia; y Galende y La Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora.

Cada una de las ayudas tiene un importe de 75.000 euros, justificado mediante las correspondientes memorias descriptivas y valoradas que han enviado las entidades locales, excepto la concedida al Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, que asciende a 70.000 euros, de acuerdo con la memoria presentada por dicho municipio. La cantidad global destinada por la Consejería de la Presidencia asciende, por tanto, a 520.000 euros.

Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente a la solicitud de 40 nuevas ayudas (4 en Ávila, 27 en León y 9 en la provincia de Zamora) por valor de 220.000 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas y evacuadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Ademas, la Junta ha dado luz verde a la concesión directa de 462 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios. Por último, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una nueva relación de 27 beneficiarios de ayudas directas a agricultores y apicultores profesionales y no profesionales afectados por un montante total de 129.665 euros.