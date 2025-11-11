La UPL denuncia la reducción de consultas de pediatría en Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) volverá a registrar una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 con el objetivo de paliar el grave deterioro que sufre el Centro de Salud de Cistierna ante la constante inacción de la Junta de Castilla y León. Así lo refrendó el portavoz de la formación leonesista en las Cortes de Castilla y León y regidor de Cistierna, Luis Mariano Santos, en un comunicado en el que advirtió que este centro necesita «soluciones urgentes» debido a los problemas estructurales y de mantenimiento que tiene. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento de Cistierna, encabezado por UPL, se muestra la preocupación por la disminución de las consultas de pediatría y exige a la Gerencia de Salud a que refuerce el servicio y lo deje como estaba en este Centro de Salud de Cistierna.

Santos recordó que, ante la inacción de la Junta, desde UPL se presentaron ya, sin éxito, durante esta legislatura sendas enmiendas a los proyectos de presupuestos para 2023 y 2025. Del mismo modo, en todos los debates sobre Política General de Castilla y León se presentaron Propuestas de Resolución exigiendo a la Junta que llevase a cabo las actuaciones necesarias para poner fin a esta grave situación.

«Es una muestra más de como la Junta hace caso omiso a los mandatos emanados de las Cortes y que evidencian su falta de compromiso con la sanidad rural, completamente abandonada y sin inversión», remarcó. Porque la situación de este centro de salud es alarmante, tal y como denunció este sábado el sindicato CC.OO, con escalones y felpudos deteriorados que provocan caídas, tejas desprendidas, azulejos sujetos con cinta adhesiva, paredes descascaradas y una habitación médica con goteras, humedad y olor a moho. Se exige a la Junta «actuar de forma inmediata» para garantizar la atención sanitaria en condiciones de salubridad tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.