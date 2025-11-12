Sabero renueva su legado minero a través del Grupo Sucesiva y el pozo Herrera I

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

Sabero sigue poniendo en valor su patrimonio industrial con dos proyectos que afectarán al polígono «La Herrera I» y al Grupo Sucesiva, a través del fondos de la Diputación de León y de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, respectivamente.

La intervención en Mina Sucesiva dará continuidad a las intervenciones previas de rehabilitación, conservación y puesta en valor del Museo Minero Regional de Castilla y León. La consejería ya ha adjudicado la redacción del proyecto al arquitecto Ramón Cañas para desarrollar una propuesta que aproveche la cercanía del conjunto minero al museo para ampliar el espacio expositivo del recinto.

Según señala la consejería, la recuperación de los inmuebles «pondrá en valor el conocimiento y difusión de la actividad minera que en su momento tuvo lugar en esta localidad». Así, el principal objetivo de la intervención es rehabilitar y consolidar esos inmuebles, con una inversion que se ha consignado en los presupuestos autonómicos para 2026 con más de 2,6 millones de euros con el fin utilizarlo para conservación preventiva, archivo, documentación, investigación y tratamiento de las diversas piezas que integran las colecciones del MSM.

La propuesta inicial prevé que este archivo sea además accesible al público y que cuente con un aula de formación, destinado a la realización de los tratamientos de conservación y restauración de piezas, así como a la formación de personal especializado en estas tareas mediante convenios suscritos con universidades, centros de formación públicos y privados o talleres especializados. El anteproyecto también propone la reconstrucción de la bocamina, la sala de máquinas, la marquesina de acceso a la galería y la zona de desembarco de vagonetas como elemento directamente vinculado a la minería. Una reconstrucción que respeta el material existente y que resulta compatible con el uso original. Se trata de una instalación que puede dejarse abierta y al aire libre, sin que pueda sufrir grandes problemas de conservación. Se incluye la recuperación del acceso y de un tramo interior de la bocamina existente. Sobre el edificio principal y almacén colindante, se propone un espacio de almacenamiento y archivo de los fondos guardados por el museo, pero con carácter visitable.

Naves en la Herrera I

El segundo proyecto se desarrollará en dos naves que son colindantes al histórico Castillete Minero, una dedicada en su día a zona industrial y otra a fragua y sierra de los trabajos de la minería. Estas naves en las que se intervendrán están dentro del catálogo de protección de elementos dentro del patrimonio industrial municipal. Se pretende recuperar estas naves y mantenerlas como parte de la simbología minera de la Cuenca de Sabero.

instalaciones del pozo Herrera ICASTRO

Estas actuaciones están enmarcadas en el programa de subvenciones de la Diputación Provincial para la modernización, adecuación y mejora de polígonos industriales 2023-204 y que cuentan con una inversión de 190.400 euros y un plazo de ejecución de seis meses desde su adjudicación, procedimiento que se inició en septiembre. La gran intervención a llevar a cabo en ambas naves, que superan los 1.600 m2, y el escaso presupuesto con el que se cuenta, se lleva ahora una reparación parcial e inicial, que tendrá continuidad con el fin de poner en valor las construcciones mineras que permitan que el patrimonio industrial minero perviva en el tiempo. En la nave industrial preferente se llevarán a cabo son la restauración de la fachada, colocación de la carpintería de madera maciza y otros trabajos auxiliares. La nave fragua y sierra no tiene tejado y hay que actuar también en la carpinteria exterior.