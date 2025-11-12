Vuelo de León prepara un centro cultural en Riaño

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

El edificio que acogió el centro y museo del urogallo de Riaño hace unos años vuelve a tomar vida de la mano de la asociación Vuelo de León. La idea es convertir este edificio en un centro social. Para ello esta asociación ha decidido trabajar a nivel local en el mundo rural según comenta Silvia Pérez una de las pionaras de esta iniciativa junto a Laura Herrero. «Descubrimos en Riaño que estaba esta casa del antiguo museo del urogallo que estaba sin utilizar y con daños considerables». Es por ello que desde hace unas semanas miembros de la asociación y voluntarios de la comarca han comenzado los trabajos de limpieza, pintado, quitando los grafitis o cambiando las ventanas. Las obras mayores como el techo o las ventanas están financiados por el Ayuntamiento de Riaño así como diverso material para acondicionar el edificio.

La asociación ha hecho previamente un trabajo de contacto con la gente de los pueblos para ver qué es lo que necesitaban y «vimos que la gente necesita actividades para cubrir ese ocio que hay especialmente en periodos invernales. Es por ello que era importante contar con un espacio donde se puedan hacer diferentes actividades, socializar, hacer deporte. Es definitiva dar un poco de vida a las zonas rurales», según Pérez. Son actividades abiertas a todo el público de la montaña y la intención es que se funcionen toda la semana. Los fines de semana se pretenden hacer actividades de un día como marchas que estarán abiertas a todo el mundo que lo desee.

Respecto a las actividades se pretende crear un rocódromo, talleres de cerámica, talleres de arte terapia, clases de meditación y estiramientos, circuitos para hacer ejercicios de fuerza. Contra con una sala de juegos de mesa o para socializar. Disponer de un espacio para que las asociaciones puedan reunirse. «Pero es importante que la gente nos diga que es lo que necesitan ya que también pretende recuperar actividades que se hacían antes y que se están perdiendo».