El escritor hijo adoptivo de Boñar Alberto Meneses, premio Amazon Storyteller 2025

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boñar ha dado la enhorabuena a su hijo adoptivo el escritor Alberto Meneses, por haberse alzado con el prestigioso Premio Literario Amazon Storyteller 2025 para autores en español. ?Este merecido reconocimiento ha sido otorgado a su aclamada novela policíaca «El ocaso de la verdad», que es la sexta y última entrega de la popular saga de Mónica Cuevas.

«?Recordamos con afecto que la primera novela de esta saga, «Cicatrices del pasado», tiene un profundo lazo con nuestra villa, ya que gran parte de su trama se desarrolla en Boñar y una sección importante de la historia transcurre en la Ruta del Eco de la Montaña, un homenaje literario basado en el inspirador libro de Julio Llamazares, «Distintas formas de mirar el agua», según señala el concejal de cultura Andrés González.

?Además de su vínculo con Boñar, el Ayuntamiento recuerda que Meneses ha demostrado una «gran generosidad al donar una parte importante de su obra a la biblioteca municipal·», permitiendo así que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de sus obras. En este sentido, recuerda que el éxito literario del autor "es también un motivo de alegría para Boñar»