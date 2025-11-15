Puente Almuhey abre la feria de la montaña sin ganado

Publicado por José María Campos Puente Creado: Actualizado:

La localidad de Puente Almuhey acogió este sábado el primer día la X feria multisectorial que fue inaugurada por el delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, que estuvo acompañado por el alcalde de Valderrueda y diputado de Cistierna, Esteban Álvarez, además de otros alcaldes y concejales de la montaña. La novedad de esta edición ha sido la ausencia de animales como consecuencia de la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

La jornada se inició con un desfile de pendones acompañados de la banda de música de Cistierna desde el Ayuntamiento hasta el pabellón cubierto donde se realizó la apertura de la feria. La jornada continuó con una exhibición de tallas de madera, juegos, degustación de cecina y jamón y Sonido Corco.