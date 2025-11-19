Patrimonio Natural adjudica el nuevo parking de Valdeón

Publicado por José María Campos Valdeón Creado: Actualizado:

La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León ha adjudicado por 737.025 euros las obras para construir un parking público con un total de 137 plazas de las cuales dos plazas contarán con punto de recarga, cuatro plazas serán para adaptadas y cinco para autobuses, a lo que hay que unir aparcamientos para motos. Este nuevo parking dará servicio al Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa,. El alcalde de Posada de Valdeón Felipe Campo mostró su satisfacción después de estar varios años demandando este servicio tan prioritario para el pueblo. «Esperamos que esta actuación se ejecute cuanto antes dado que tenemos un problema de plazas de aparcamiento que se acentúa en verano con el incremento del turismo». La obra tienen un periodo de ejecución de seis meses por lo que debería estar a finales de la próxima primavera.

Hace unos años el Ayuntamiento de Posada de Vadeón inició los contactos con propietarios particulares para la adquisición de los terrenos que puso a disposición de la Junta de Castilla y León para la ejecución de un gran parking que contará con dos plataformas diferenciadas y comunicadas por una rampa. Además, se han previsto dos zonas, una para el periodo de invierno pavimentado con adoquín y Pavicésped, y otra para el verano de zahorra que no estará pavimentada. Los aparcamientos contará con zonas verdes, diversos árboles, mobiliario urbano y se complementa con una fuente además de zona de paseo.