Almanza hace este sábado su encendido de Navidad

Publicado por José María Campos Almanza Creado: Actualizado:

Almanza hará este sábado a partir de las 18.00 horas el encendido navideño con un toral de 120.000 luces y que se podrán ver hasta el 11 de enero de 2026. A la animación musical de los villancicos, se sumará la actuación de un pianista y la visita de Papá Noel y algunos personajes de cuento conocidos por todos los niños y niñas.

Más de una docena de puestos formarán parte este año de un mercadillo navideño en el que comprar juguetes, dulces y casi de todo lo que se pueda imaginar. Además, los visitantes que acudan a Almanza tendrán a su disposición una foodtruck y puestos variados.

El Ayuntamiento espera la visita de decenas de miles de personas. «Estas semanas ofrecemos a familias de todo el norte de España un plan completo de ocio. Con la posibilidad de hacer alguna ruta por nuestros montes a la mañana, sobre todo en «El bosque de los cuentos», comer por la zona y cuando se ponga el sol, a la tarde, visitar el alumbrado y dar un paseo por el mercado», comenta Javier Santiago como alcalde del Ayuntamiento de Almanza.

Entre las decenas de figuras luminosas de tamaño XXL se encuentra el Grinch, elfos, muñecos de nieve, regalos o una galleta gigante de jengibre. «Tenemos la galleta de jengibre más grande de Europa, un montaje del portal de Belén y de los Reyes de más de 50 metros, un montón de puestos en el mercadillo y, sobre todo, mucho ambiente navideño", según Santiago que anima a visitar su pueblo.