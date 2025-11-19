La banda de música de Cistierna homenajea a Argimiro Reyero en un concierto póstumo

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La banda de música de Cistierna ofrecerá el domingo un concierto postumo en recuerdo a quien fuera uno de los percusionistas de este grupo musical, Argimiro Reyero Martínez. La actuación será el domingo 23 a las 19.30 horas en el cine Mary de Cistierna donde el público asistente podrá disfrutar de un repertorio de temas muy variados.

Argimiro Reyero compaginó su trabajo de minero con la música dado que sus primeros pasos los dio tocando con el bombo en la «Peña de San Cristóbal». Posteriormente, se incorporó a la recien creada escuela de música de Cistierna para pasar a formar parte de la banda de música de Cistierna con el bombo, como instrumento principal, que era el instrumento que siempre le acompañó. En este periodo de tiempo pasó a formar parte de charanga «Aires de Cistierna», actuaciones que compaginaba con los conciertos y pasacalles de la banda de música. Ha sabido transmitir el amor por la música dado que sus nietos Mara y Lucas Rodríguez son componentes de la banda de música de Cistierna donde tocan el clarinete y la percusión, respectivamente.

La banda celebra este fin de semana la festividad de Santa Cecilia patrona de los músicos con un pasacalles el sábado a las 20.00 en la plaza Carlos Álvarez coincidiendo con la feria de Santa Catalina que celebra la villa de Cistierna. Todo estará preparado el domingo que será un día muy especial para la banda que tendrá en su mente las imágenes del hombre del bombo «Argimiro».