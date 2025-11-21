Fin de semana de Santa Catalina en Cistierna
El sábado, el cerdo toma protagonismo y el domingo, el desfile de pendones y la música
El Ayuntamiento de Cistierna pone en marcha este fin de semana la XXIX feria de Santa Catalina y la XXII jornada de la matanza que está subvencionada por la Diputación de León. Los actos dan comienzo el sábado 22 a partir de las 11.00 horas con la degustación de la parva con dulces y mistela. Además el club de entibadores palentinos dará comienzo al despiece del cerdo y la exposición de utensilios relacionados con la matanza. Previa a la inauguración de la feria por las autoridades se podrá participar en el taller «Crea tu piñarbol de Navidad» a cargo de Cruz Roja Juventud. La mañana continuará con la degustación de productos del cerdo y el comienzo del V concurso producto más innovador a partir de un producto agroalimentario.
Por la tarde se inician los talleres «Atrapasueños» y «Cestería». Será a las 20.00 horas cuando la banda de música de Cistierna ofrecerá un pasacalles en el reciento ferial para continuar con la degustación de sopas de ajo.
Este sábado se realizarán las «III jornadas del tapeo» organizada por la Cofradía del cocido montañés donde los bares participantes ofrecerán tapas relacionadas con el cocido.
El domingo 23 se podrá volver a degustar la parva y los más pequeños tendrán disfrutar con el taller de chapas realizado por Ludens y el taller de cestería para los mayores. A partir de las 12.00 comenzará el desfile de pendones desde el museo del ferroviario hasta el recinto ferial con la posterior actuación del grupo de bailes «Xeitu». A las 14.30 se hará entrega del diploma al ganador del concurso producto más innovador.
El día finalizará con el espectáculo infantil «En el patio de mi casa» en la casa de la cultura a las 18.00 horas y el concierto de la banda de música de Cistierna en el cine Mary a las 19.30 con un homenaje póstumo al músico Argimiro Reyero.
El programa
11.00. Toma de la parva. Comienzan los preparativos de la matanza
12.00. Taller «CREA TU PIÑARBOL DE NAVIDAD» realizado por Cruz Roja Juventud
12.30. Actuación de la Agrupación de Gaitas y Percusión ZARZAGÁN
13.00. Inauguración de la feria
13.30. Degustación de productos del cerdo
17.00. Taller Atrapasueños y taller de cestería
20.00. Pasacalles de la Banda de Música de Cistierna por el recinto ferial y degustación de sopas de ajo
Domíngo 23
10.30. Pasacalles del grupo Dulzaina y Tamboril
11.00. Toma de la parva12.00. Taller infantil de chapas y taller de cestería
12.00. Desfile de pendones desde el museo del ferroviario hasta el recinto ferial
13.00. Actuación del grupo XEITU en el recinto ferial.
14.30. Entrega del diploma al ganador del V Concurso producto más innovador y sorteo de lotes de productos
18.00. Espectáculo En el patio de mi casa» en la casa de cultura
19.30. Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Música de Cistierna en el cine Mary