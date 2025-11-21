Fin de semana de Santa Catalina en Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna pone en marcha este fin de semana la XXIX feria de Santa Catalina y la XXII jornada de la matanza que está subvencionada por la Diputación de León. Los actos dan comienzo el sábado 22 a partir de las 11.00 horas con la degustación de la parva con dulces y mistela. Además el club de entibadores palentinos dará comienzo al despiece del cerdo y la exposición de utensilios relacionados con la matanza. Previa a la inauguración de la feria por las autoridades se podrá participar en el taller «Crea tu piñarbol de Navidad» a cargo de Cruz Roja Juventud. La mañana continuará con la degustación de productos del cerdo y el comienzo del V concurso producto más innovador a partir de un producto agroalimentario.

Por la tarde se inician los talleres «Atrapasueños» y «Cestería». Será a las 20.00 horas cuando la banda de música de Cistierna ofrecerá un pasacalles en el reciento ferial para continuar con la degustación de sopas de ajo.

Este sábado se realizarán las «III jornadas del tapeo» organizada por la Cofradía del cocido montañés donde los bares participantes ofrecerán tapas relacionadas con el cocido.

El domingo 23 se podrá volver a degustar la parva y los más pequeños tendrán disfrutar con el taller de chapas realizado por Ludens y el taller de cestería para los mayores. A partir de las 12.00 comenzará el desfile de pendones desde el museo del ferroviario hasta el recinto ferial con la posterior actuación del grupo de bailes «Xeitu». A las 14.30 se hará entrega del diploma al ganador del concurso producto más innovador.

El día finalizará con el espectáculo infantil «En el patio de mi casa» en la casa de la cultura a las 18.00 horas y el concierto de la banda de música de Cistierna en el cine Mary a las 19.30 con un homenaje póstumo al músico Argimiro Reyero.