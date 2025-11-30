La UPL pide que el palacio de los Allende de Burón sea un centro de turismo rural

Publicado por José María Campos Burón Creado: Actualizado:

El grupo de la UPL en las Cortes autonómicas ha presentado una proposición no de ley en la que se insta a la Junta de Castilla y León a impulsar el desarrollo de un proyecto que permita la reconstrucción del Palacio de los Allende, en Burón, como centro de turismo rural de primer nivel, para su tramitación ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte. En la reciente lista de actuaciones anunciadas por la Junta de Castilla y León para impulsar el turismo en la provincia de León, vuelve a quedar fuera el Palacio de los Allende, en Burón, a pesar de que su rehabilitación fue comprometida por última vez y públicamente en la Feria Internacional de Turismo (Fitut) de 2019. Mientras se proyectan nuevas actuaciones en la Montaña Oriental, este histórico edificio continúa en estado de abandono, sin que se haya cumplido el anuncio oficial de convertirlo en un alojamiento turístico de referencia en la zona».

«No puede olvidarse que la montaña de Riaño es un territorio profundamente maltratado, despoblado y con carencias evidentes dada la construcción del pantano, que requiere una especial atención, por lo que es responsabilidad directa de la Junta tanto el impulso del desarrollo sostenible como de la recuperación y puesta en valor del patrimonio de la zona», según la UPL.

A lo largo de las últimas décadas, el Palacio de los Allende ha sido objeto recurrente de «promesas institucionales que nunca han llegado a cumplirse». Su rehabilitación se incluyó inicialmente en el programa Arquimilenios ll de la Junta de Castilla y León, y más tarde fue incorporada al Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre con la finalidad de albergar un centro de interpretación. Incluso llegó a plantearse en 2009 como sede de un futuro Parador Nacional, y en 2017 la propia Junta lo volvió a utilizar como reclamo al incluirlo en el Programa de Infraestructuras Turísticas en Espacios Naturales, anunciando su conversión en un alojamiento exclusivo. Sin embargo, todas estas iniciativas han resultado ser «meros anuncios sin recorrido, promesas que cayeron en saco roto, mientras el edificio sigue sumido en el abandono, expuestos sus restos al abandono y al expolio».

PALACIO DE LOS ALLENDEDL