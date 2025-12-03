Los municipios deberán avalar el ecosistema tecnológico de Riaño

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La Diputación de León mantuvo ayer una reunión con los alcaldes que forman parte del Grupo de Acción Local (GAL) Montaña de Riaño con el objetivo de aunar esfuerzos de cara a la ejecución del denominado ecosistema tecnológico, que supone una inversión de 329.000 euros y que se trata de un sistema innovador que sirve como «herramienta de gran valor» a la hora de «potenciar las fortalezas turísticas de la Montaña de Riaño», tal y como ha señalado el diputado de Turismo, Octavio González.

Este ecosistema tecnológico es una propuesta enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística Montaña de Riaño, firmado en diciembre de 2020 por la institución provincial, la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta con el objetivo de desarrollar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la tecnología y la capacidad de gobernanza del destino turístico.

Entre sus metas está diversificar la oferta turística, generar empleo y asentar población en el destino, todo ello en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y con un presupuesto de 2.375.000 euros cofinanciados con fondos de la Secretaría de Estado de Turismo (40%), la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (40%) y la Diputación de León (20%), encargada de ejecutar y administrar los medios económicos y técnicos.

Los ayuntamientos que conforman el GAL Montaña de Riaño deberán avalar los 329.000 euros del ecosistema tecnológico que no quiere avalar la Diputación de León y lo deberán de hacer de forma mancomunada. Se va a redactar un documento por parte de la Diputación de León que será entregado a cada ayuntamiento para que sea aprobado y se centrará en el reparto de este aval que irá en función de la población, el potencial turístico y empresarial de cada Ayuntamiento. La gestión de este ecosistema sería gestionado por el GAL Montaña de Riaño que deberá contra con al menos dos personas que se encarguen de mantener actualizado el ecosistema tecnológico. Además, la duración de este ecosistema será de al menos cinco años. El alcalde de Prioro y presidente de la mancomunidad de Riaño, Manuel Herrero, manifestó que el documento final será revisado por cada secretario de cada ayuntamiento «para que nos digan si jurídicamente podemos avalar esta cantidad. Posteriormente nuestra intención es que el Gal se encargue de la gestión tras un acuerdo de los representantes políticos y las empresas».

El alcalde de Riaño, Senen Presa, lamenta que el interventor de la Diputación se niegue a que esta administración asuma el aval y «lo tengamos que hacer los Ayuntamientos». A este respecto el presidente de la Asociación de Empresarios Montaña de Riaño, Juan José Rodríguez, no entiende que otras diputaciones como Palencia y Zamora asumen los avales y no lo haga la de León. No obstante Rodríguez ha considerado positivo que los alcaldes vean la importancia de este ecosistema tecnológico y que «apuesten por hacerlo aunque no están de acuerdo cómo lo platea la Diputación de León». Se habló de comprometer a la Diputación con compromiso de que «apoye económicamente por lo menos hasta que arranque el sistema tecnológico aunque la administración provincial dice que no es posible»

Hoy se desarrollará una sesión online informativa sobre el proceso de adhesión de nuevas empresas del destino Montaña de Riaño al club de producto Ecoturismo en España y su marca Soy Ecoturista. Esta jornada, que se desarrollará de 10:00 a 11:30 horas, está destinada a empresas de alojamiento, actividades, agencias de viajes o agroalimentarias de la Montaña de Riaño que estén interesadas en formar parte de este club y apoyar la conservación de los espacios naturales protegidos del territorio.