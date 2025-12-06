Jairo Álvarez crea un monumento minero en Llama

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

Muchos vecinos de la comarca se dieron cita en Llama para la inauguración de un monumento en homenaje a los mineros. Fue realizado por Jairo Álvarez Pinto a lo largo de más de un año y muchas horas «en ratos libres dado que yo trabajo». En ocasiones algún vecino o familiar le ha echado una mano. La parte económica ha salido principalmente de su bolsillo y una ayuda del Ayuntamiento de Boñar. El monumento consta de una ventiladora de la mina de San Pedro. La idea era colocar esta estructura y recuperar el caño del pueblo. «Surgió así colocar una pequeña galería, una vagoneta y colocar una tubería de ventilación. Luego se colocó la iluminación·.