Rescate de cinco senderistas extranjeras aisladas en Picos

Publicado por José María Campos León

El Greim de Sabero auxiliado por el helicóptero de la Unidad Aérea de León rescató en la ruta entre Amieva (Asturias) y Soto de Sajambre (León) a cinco senderistas de entre 22 y 33 años y de otras tantas nacionalidades, que realizaban un recorrido y se despistaron.

Los senderistas fueron localizados sobre las 18 horas de este lunes, con gran dificultad por la falta de luz y el viento reinante en la zona, y los socorristas fueron dejados en una zona amplia para proseguir el rescate a pie. Una vez que contactaron con las cinco jóvenes iniciaron a la bajada guiándolas hasta Soto de Sajambre, desde donde fueron trasladadas por el alcalde de la localidad hasta su vehículo.