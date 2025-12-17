Cistierna inicia las obras de un gimnasio al aire libre

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha iniciado los trabajos para crear una zona de aparatos de gimnasia de calistenia y un nuevo parque infantil, ambas actuaciones en el barrio de Santa Bárbara. Así ya cuenta con las correspondientes bases de hormigón. La zona de calistenia o gimnasio al aire libre estará formada por aparatos como anillas, cuerda, barra fija y otras para musculación. Esta actuación supone un coste de 18.275 euros, partida en la que se incluye además las actuaciones de cerrado superior de la pista de pádel y se colocará un neopreno de sujeción de cristales y la sustitución del cesped. Estas obras que estuvieron paradas por falta de material se han vuelto a retomar

Paralelamente al parque infantil de santa Barbará se colocará otro parque infantil en el colegio Manuel A. Cano Población con una inversión de 30.000 euros aportados íntegramente por el Ayuntamiento. En el primero de ellos se colocará un tobogán y un columpio mientras que en el colegio irá un tobogán y una canasta multijuego.

Según señala el concejal de obras del Ayuntamiento de Cistierna Luis Manuel Fernández era necesario acometer esta actuación en el parque infantil del barrio de Santa Bárbara dado que los juegos esteban muy deteriorados por lo antiguo que era y por el paso del tiempo. A intención del Ayuntamiento es darle un cambio a esta zona del parque que con la complementación de la calistenia complementará actividades que se realizan en el polideportivo municipal. El concejal de deportes Esteben Álvarez recordó que la ubicación del gimnasio al aire libre tenía que estar en la zona deportiva junto a la pista de pádel y del frontón municipal.