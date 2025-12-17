El club Los Rejos llevó su belén a Valmartino

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

El club de montaña Los Rejos de Cistierna puso en marcha el belén de cumbre en el mirador Peña la Cruz del pueblo de Valmartino en el municipio de Cistierna con un recorrido de unos cuatro kilómetros. Más de medio centenar de amantes de la montaña participaron en esta actividad portando una figura mientas que el club puso las figuras de José, María y Jesús. Con la colaboración de la junta vecinal de Valmartino al finalizar la marcha se ofreció a los participantes la degustación de una chorizada y chocolate. Esta es una actividad que este club hace al inicio de la Navidad en diferentes zonas montañosas de la comarca.