EslaVida inicia acciones que paralicen el proyecto de biogás de Vidanes

La asociación EslaVida intensificará las acciones legales y sociales necesarias contra el proyecto de la planta de Biogás que la empresa Apaycachana pretende ubicar en el polígono industrial de Vidanes. La Asociación ha puesto el foco en la necesidad imperiosa de una personación legal contra la elaboración del proyecto. Se subrayó la importancia de asegurar un respaldo económico para llevar a cabo las acciones necesarias.

Se ha contactado con concejales de diferentes partidos políticos para elevar una moción al pleno del Ayuntamiento de Cistierna. Dicha moción busca que el Ayuntamiento se manifieste e incluya modificaciones que puedan obstaculizar este u otros proyectos similares. Además se buscará llevar la moción a la Diputación de León. El presidente de la Junta Vecinal de Vidanes afirmó el apoyo a la causa de la Asociación y el Ayuntamiento de Cubillas de Rueda anunció que se tratará el tema en un pleno durante el próximo mes de enero.

Entre otras medicadas acordadas está la difusión y recogida de firmas. «Se mantiene activa la recogida de firmas y la personalización individual ante la Consejería de Medio Ambiente como parte afectada», según el comunicado de la plataforma. Se ha informado de la creación de una organización paralela o plataforma para impulsar tareas divulgativas y la búsqueda de recursos, buscando un mayor impacto social e informativo. Se ha iniciado la captación de aportaciones dinerarias mediante una hoja de aportación momentánea hasta que una vez concluido el proceso de registro se puedan dar los pasos para abrir una cuenta bancaria a nombre de la asociación.