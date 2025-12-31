Cistierna contará con un curso para preparar gerocultoras

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Servicio público de empleo de Castilla y León ha concedido una ayuda al Ayuntamiento de Cistierna de 143.224,20 euros para la puesta en marcha de un curso de «Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales». Este curso cofinanciado por el Ayuntamiento cuenta con diez plazas, tiene una duración de seis meses y se desarrollará íntegramente en Cistierna.

El alcalde Cistierna Luis Mariano Santos manifestó que la idea de esta formación es buscar la correcta sustitución de las vacantes que se van produciendo constantemente en las dos residencias de mayores de Cistierna. «Tenemos dos residencias donde uno de los grandes problemas es la cobertura de vacantes sobre todo en gerocultoras y técnicos que realmente puedan desempañar ese trabajo". Para seguir manteniendo este servicio y su calidad el Ayuntamiento necesita que exista una bolsa de trabajo de personas con esa titulación. Estas nuevas personas tituladas podrán trabajan también en la ayuda a domicilio que son necesarios en la comarca.

"Si conseguimos diez personas que hagan este curso seriamos capaces garantizar que en los próximos años la tasa de restitución de determinadas vacantes y a la vez crear un nicho de empleo que en estos momentos para la comarca podría ser interesante. Damos respuesta a esa necesidad de profesionales cualificados y a la vez generamos una expectativa de empleo y garantizamos un servicio fundamental como es la residencia».