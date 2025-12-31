Valderrueda pondrá en marcha un espacio de cooperación empresarial

Publicado por José María Campos Valderrueda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valderrueda invertirá 100.000 euros para poner en marcha un Espacio de Cooperación Empresarial con el objetivo de impulsar la actividad económica en el municipio a través de un espacio compartido y servicios comunes. «Queremos atraer a jóvenes profesionales y a emprendedores», remarca el alcalde, Esteban González, quien asegura que «con este nuevo espacio queremos abrirnos a nuevas oportunidades que están demandando los jóvenes en un entorno natural idílico».

Este nuevo espacio de «coworking» que se ubicará en el planta superior del edificio consistorial de Valderrueda, contará con una ayuda de la Junta de Castilla y León que alcanza el 85% de la inversión prevista. Esteban González agradece que «la implicación» de la Administración autonómica porque «en los pueblos que estamos padeciendo el éxodo rural necesitamos este tipo de iniciativas» que pongan en valor «nuestro entorno» para «hacerlo atractivo a los jóvenes y emprendedores»

El Ayuntamiento de Valderrueda busca con este proyecto «contrarrestar» los dos principales problemas del municipio, la despoblación y el envejecimiento demográfico, con una iniciativa que tiene, por objetivos, «dinamizar el municipio con la valorización del sector agroalimentario, servicios y el patrimonio cultural y natural y fomentar la creación de empleo, principalmente femenino». González incide que el equipo de gobierno que «ya ha impulsado dos proyectos turísticos para atraer visitantes como una más de las alternativas económicas»