Conciertos de año nuevo de la banda de música de Cistierna

La banda de música de Cistierna abrió el 2026 con dos conciertos de año nuevo en la iglesia de Riaño y posteriormente en la iglesia de Puebla de Lillo. Bajo la dirección de Enrique Fernández Conde los asistentes a estos dos conciertos pudieron disfrutar de varios villancicos seguidos de temas populares, temas de versiones de películas y el cierre con la versión del propio director del tema «Viva la montaña».

La banda de música inicia un año muy especial dado que va a cumplir 25 años desde su puesta en marcha con uno de los proyectos de mayor recorrido en la historia de la villa de Cistierna. Formada por más de medio centenar de músicos por sus filas han pasado muchos músicos que en su mayoría se han formado en la escuela de música de Cistierna. Esta escuela sigue siendo la cuna de nuevos músicos que se inician en la banda juvenil.